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17:03   6 Декабря 2020
Политика

Пользователи Сети раскритиковали мэра Новокузнецка за плевок во время эфира

Пользователи Сети раскритиковали мэра Новокузнецка за плевок во время эфира

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов выплюнул пломбу в ходе прямого эфира на местном телевидении, чем вызвал критику среди граждан.

Управленец рассказывал о скандальной транспортной реформе. По его словам, городской бюджет сокращается на 3 млрд рублей в 2021 году. Политик плюнул на пол, когда рассказывал детали плана для решения вопроса. Действие мэра вызвало негативную реакцию у пользователей Сети. Комментаторы обвинили политика в бескультурщине.

Позже ведущий программы Ростислав Бардокин заявил, что не понимает причины негатива со стороны граждан. По его словам, у градоначальника просто выпала пломба.

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#мэр #критика #новокузнецк

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