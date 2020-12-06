Путин дважды пошутил на совещании насчет Михельсона
Президент России Владимир Путин дважды развеселил своих подчиненных на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.
Встреча состоялась 1 декабря. Перед началом совещания российский лидер заметил пустое кресло. На месте должен был находиться председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, однако он опаздывал.
Одновременно с задержкой председателя совета директоров оператор президента потерял штатив.
"У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала", — пошутил Путин.
Когда представитель ПАО "СИБУР Холдинг" приехал на совещание, президент отметил, что нашли даже Михельсона, а штатив не смогли.
"Хозяина потеряли!" — воскликнул российский лидер.
Он поинтересовался, как в подобной обстановке начать совещание.