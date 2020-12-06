Путин дважды пошутил на совещании насчет Михельсона

Президент России Владимир Путин дважды развеселил своих подчиненных на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

Президент России Владимир Путин дважды развеселил своих подчиненных на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

Встреча состоялась 1 декабря. Перед началом совещания российский лидер заметил пустое кресло. На месте должен был находиться председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, однако он опаздывал.

Одновременно с задержкой председателя совета директоров оператор президента потерял штатив.

"У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала", — пошутил Путин.

Когда представитель ПАО "СИБУР Холдинг" приехал на совещание, президент отметил, что нашли даже Михельсона, а штатив не смогли.

"Хозяина потеряли!" — воскликнул российский лидер.

Он поинтересовался, как в подобной обстановке начать совещание.