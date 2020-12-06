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17:00   6 Декабря 2020
Политика

Путин дважды пошутил на совещании насчет Михельсона

Путин дважды пошутил на совещании насчет Михельсона

Президент России Владимир Путин дважды развеселил своих подчиненных на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

Встреча состоялась 1 декабря. Перед началом совещания российский лидер заметил пустое кресло. На месте должен был находиться председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, однако он опаздывал.

Одновременно с задержкой председателя совета директоров оператор президента потерял штатив.

"У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала", — пошутил Путин.

Когда представитель ПАО "СИБУР Холдинг" приехал на совещание, президент отметил, что нашли даже Михельсона, а штатив не смогли.

"Хозяина потеряли!" — воскликнул российский лидер.

Он поинтересовался, как в подобной обстановке начать совещание.

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#путин #юмор #Леонид Михельсон

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