Ученые нашли взаимосвязь между "длительным коронавирусом" и менопаузой

Пожилые женщины оказались более уязвимы перед риском возникновения "длительного коронавируса". Ученые объяснили, что причина этого кроется в менопаузе.

Пожилые женщины оказались более уязвимы перед риском возникновения "длительного коронавируса". Ученые объяснили, что причина этого кроется в менопаузе.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона провели исследование, результаты которого показали взаимосвязь менопаузы с повышенной вероятностью заражения коронавирусной инфекцией. По словам исследователей, сниженный уровень полового гормона эстрогена в женском организме увеличивает шансы развития "длительного коронавируса", передает Daily Mail.

Анализ данных более 500 тыс. женщин, собранных в Великобритании в период с мая по июнь этого года, выявил частоту коронавируса среди женщин в постменопаузе и женщин в пременопаузе. Таким образом, женщины в возрасте 45-50 лет, перенесшие менопаузу, чаще подвергались заражению инфекцией.