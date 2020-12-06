Языковые квоты оказались бессильны перед любовью украинцев к культуре РФ

Выделенные Украиной миллионы на производство кино не помогут заставить граждан отказаться от искусства на русском языке, считает бизнесмен Евгений Черняк.

Выделенные Украиной миллионы на производство кино не помогут заставить граждан отказаться от искусства на русском языке, считает бизнесмен Евгений Черняк.

В качестве примера он привел рейтинг YouTube с самыми популярными видеороликами в украинском сегменте за 2020 год. Мнение главы наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка опубликовало издание "Главред".

Все десять популярных среди украинцев видео записаны на русском языке, подчеркнул бизнесмен. Квоты только усугубляют ситуацию, считает Черняк.

"Почему, когда слушаешь клинических "патриотов" — одна картина, а потом подводит итог YouTube с цифрами, и все оказывается не так, как хотелось бы монетизаторам любви к Родине", — задался вопросом бизнесмен.

Сам Черняк слушает музыку на различных языках, подчеркнул он. Когда есть настоящее искусство, квоты не нужны, заключил бизнесмен.