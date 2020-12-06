Центр радиологии и гемодиализа в Банги открыли при поддержке президента ЦАР

Первый в ЦАР Центр радиологии и гемодиализа открыли при Национальной больнице в Банги.

Первый в ЦАР Центр радиологии и гемодиализа открыли при Национальной больнице в Банги.

Учреждение поможет системе здравоохранения сэкономить миллиарды франков, рассказали в Федеральном агентстве новостей (ФАН). Открытие инициировал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Центр оснастили 16-срезовым компьютерным томографом и автоматическим инжектором. Диагностику будут производить при помощи рентгеновского оборудования, аппаратов для УЗИ и маммографии. В учреждении также расположили комплекс для гемодиализа вместительностью десять человек.

Возведение центра обошлось стране в 2 миллиарда франков КФА. Африканский банк развития спонсировал строительство учреждения.

Благодаря новому объекту медики ЦАР впервые смогут проводить диагностику рака груди, рентгеновские и ультразвуковые исследования.