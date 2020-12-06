Взрыв на базе Аль-Ватия унес жизни турецкого офицера и нескольких наемников

Мощный взрыв прогремел на авиабазе Аль-Ватия в субботу. Объект контролируют боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Мощный взрыв прогремел на авиабазе Аль-Ватия в субботу. Объект контролируют боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии.

В результате взрыва погиб турецкий офицер и несколько наемников, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в социальной сети Twitter.

Турецкое руководство пытается скрыть причину взрыва и гибели людей.

Известно, что некоторое время назад на базу Аль-Ватия в Ливии прибыл военно-транспортный самолет Airbus A400M. После этого так называемому Правительству национального согласия были переданы бронированные автомобили, а позже египетские военнослужащие зафиксировали прибытие на базу Аль-Ватия истребителей F-16 ВВС Турции.

С начала текущего месяца Анкара перебросила в Ливию очередную партию наемников из Сирии. ПНС разместило джихадистов на базе Аль-Ватия, где они проходят обучение по эксплуатации турецкого вооружения.