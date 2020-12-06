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15:48   6 Декабря 2020
Политика

Майя Санду настаивает на отставке Правительства Молдавии

Майя Санду настаивает на отставке Правительства Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду на митинге своих сторонников потребовала правительство республики уйти в отставку.

Политик желает распустить парламент и провести досрочные выборы. По ее словам, самый короткий путь — это отставка правительства. Народный избранник обвинила действующего президента республики в попытке усугубить кризис и спровоцировать хаос, который сделает жизнь граждан хуже. Кроме того, Санду раскритиковала последние принятые законы парламента. Она считает, что изменения угрожают безопасности государства и не дают президенту бороться с коррупцией.

Парламент Молдавии ранее упразднил полномочия президента. Депутаты вывели из-под управления главы республики Службу информации и безопасности.

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#молдавия #правительство #санду

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