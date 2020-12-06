15:42 6 Декабря 2020Политика
Украина запретила въезд на три года участнику рок-группы "Звуки Му"
Участника рок-группы "Звуки Му" Петра Мамонова не впустили на территорию Украины вместе с еще одной гражданкой РФ.
Участника рок-группы "Звуки Му" Петра Мамонова не впустили на территорию Украины вместе с еще одной гражданкой РФ.
Артист находился в Борисполе под Киевом 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе украинской пограничной службы.
Музыкант и гражданка РФ приехали в страну с частным визитом. Инцидент произошел при оформлении пассажиров авиарейса из Турции.
Пограничники провели опрос и выяснили, что Мамонов и его спутница посещали Крым. Артист ездил на полуостров в обход установленного Киевом порядка, сообщили в украинском ведомстве.
Украина отказала россиянам в пересечении границы и запретила въезд в страну на три года. Они покинули государство обратным рейсом, рассказали в пограничной службе.