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15:42   6 Декабря 2020
Политика

Украина запретила въезд на три года участнику рок-группы "Звуки Му"

Украина запретила въезд на три года участнику рок-группы "Звуки Му"

Участника рок-группы "Звуки Му" Петра Мамонова не впустили на территорию Украины вместе с еще одной гражданкой РФ.

Артист находился в Борисполе под Киевом 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе украинской пограничной службы.

Музыкант и гражданка РФ приехали в страну с частным визитом. Инцидент произошел при оформлении пассажиров авиарейса из Турции.

Пограничники провели опрос и выяснили, что Мамонов и его спутница посещали Крым. Артист ездил на полуостров в обход установленного Киевом порядка, сообщили в украинском ведомстве.

Украина отказала россиянам в пересечении границы и запретила въезд в страну на три года. Они покинули государство обратным рейсом, рассказали в пограничной службе.

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#украина #Звуки Му #Петр Мамонов

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