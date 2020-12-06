Данила Багров, Шурик и Штирлиц. Россияне выбрали «самых родных» киногероев

Социолог Алексей Рощин объяснил «Политике Сегодня», почему два противоположных персонажа — Багров и Шурик — больше всего запомнились российским кинозрителям.

Россияне выбрали самых родных персонажей отечественного кино. В тройку лидеров попали: главный герой фильмов «Брат» и «Брат 2» Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, вечный студент Шурик Александра Демьяненко из комедий Леонида Гайдая, а также герой Юрия Никулина Семен Горбунков из «Бриллиантовой руки». Соответствующее онлайн-исследование провел киноканал «Русский бестселлер».

«Плохие парни»

Первое место в списке занял Данила Багров — герой фильмов режиссера Алексея Балабанова. Быстро став символом целого поколения, персонаж Сергея Бодрова до сих пор остается «родным» для большинства российских зрителей.

Впервые картину показали в 1997 году на Каннском фестивале. Впоследствии драма получила Гран-при на «Кинотавре», а Бодров был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Так, история простого парня, «живущего по понятиям», тронула сердца не только россиян, но и иностранцев.

По сюжету, Багров был настроен непримиримо по отношению к любой несправедливости, а потому нередко расправлялся с врагами хладнокровно и даже жестоко.

Впрочем, социальный психолог Алексей Рощин не спешил бы записывать Данилу Багрова в ряды отрицательных персонажей. По его словам, зрители как раз полюбили героя за приверженность добру.

«Я бы не сказал, что Данила Багров — бандит. Он, наоборот, работает на стороне добра, для себя не грабит», — убежден собеседник «Политики Сегодня».

Еще один популярный образ «плохого», но справедливого парня из 1990-х годов сыграл Сергей Безруков в сериале «Бригада» Алексея Сидорова. Саша Белый расположился на пятой строчке рейтинга.

Вероятно, кумиром миллионов противоречивый киногерой стал из-за сложности собственного образа. С одной стороны, он был лидером банды и криминальным авторитетом, но также романтиком и заботливым семьянином. Многосерийный фильм также отличился рядом наград, завоевав «ТЭФИ», «Золотого Орла» и премию «Виват кино России!».

Также среди «самых родных» россияне назвали учителя физкультуры Олега Евгеньевича Фомина или Фому в исполнении Дмитрия Нагиева из сериала «Физрук». Это для стало для интервьюеров «настоящим сюрпризом».

По сюжету, Фома — типичный бандит из 90-х, экс-начальник службы безопасности бывшего криминального авторитета Мамая, который ныне стал учителем физкультуры.

В десятку лидеров также попали герой Доцент из «Джентльменов удачи» и комическое трио Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов Леонида Гайдая.

Грабителя по прозвищу Доцент сыграл Евгений Леонов. Это история про заведующего детским садом, который вынужден пойти по опасной дороге преступного мира. Только за один год проката фильм просмотрели около 65 млн человек.

Троица в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова покорила зрителей обаянием и юмором. Мелкие правонарушители гонят самогон, заключают фиктивные сделки и расхищают государственную собственность.

Такое большое количество противоречивых персонажей в списке «родных» у россиян обусловлено тем, что они, как правило, лучше запоминаются, считает психолог.

«Вообще герои отрицательные часто получаются более выразительными у авторов в силу художественных причин. Им больше позволено, они более гибкие и интересные по задумке, поэтому часто получаются более привлекательными. Уже постфактум», — отметил Рощин.

Добродушие и искренность

На второй строчке после «плохого парня» Данилы Багрова расположился диаметрально противоположный ему герой из фильмов «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

«Интеллигентный недотепа» постоянно ввязывается в различные приключения. С каждой новой кинокартиной меняется и характер персонажа: от наивного и неуклюжего студента до большого ученого, изобретшего машину времени.

Собеседник издания выразил мнение, что у занявших лидирующие позиции Шурика и Багрова, на самом деле, гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Два героя — словно «стороны одной медали», которых так не хватает людям.

«Даже чисто по канве. Шурик в “Кавказской пленнице” — это тоже человек без корней, человек-странник. Он бродяжничает по Кавказу с непонятными целями, и Багров оказывается в Петербурге совершенно неприкаянный, непонятно, что он делает. Угла и у Шурика не показали — не возникало никаких вопросов, где он живет», — обратил внимание эксперт.

В этом смысле герои представляют собой человека «вне среды», но который всячески стремится в нее вмешаться и что-то исправить. Вероятно, кинозрители попросту устали от стабильности и поэтому обратились к «внешней внесистемной силе» в лице Шурика и Багрова.

«Сама среда стабильна — люди живут, чем-то занимаются, и вот среди них человек не включен в эту социальную канву. Это такой путешествующий плут. Именно это людям и нравится. Это какая-то усталость от слишком стабильного существования, подспудная. С другой — фатализм и обреченность. Люди понимают, что изнутри система ничего интересного не несет. В чем-то отсыл к российской любви к бродягам и юродивым, которые являются упреком для социума. Видимо, потребность в упреке русскими людьми поощряется, они видят в ней положительные моменты», — рассуждает собеседник ПС.

Еще один искренний персонаж — Семен Горбунков из «Бриллиантовой руки» в роли Юрия Никулина. Простой советский труженик волей случая оказывается затянут в эпицентр контрабандной махинации.

Эталоны мужественности

Не забыли россияне отметить и героев в настоящем смысле этого слова — благородных и отважных. Среди них — Гоша из «Москва слезам не верит», герой «17 мгновений весны» Штирлиц и Маэстро из фильма «В бой идут одни старики».

Простой слесарь Гоша стал для многих зрительниц идеалом мужчины. Таким он был и для Катерины Тихомировой, которая благодаря ему осознала, что «в 40 лет жизнь только начинается». В 1981 году кинокартина Владимира Меньшова получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Роль советского разведчика Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов. Этот образ стремительно стал эталоном мужественности: герой не только отличался высоким интеллектом и интуицией, но и способностью стойко владеть эмоциями.

После него в списке расположился капитан Титаренко по прозвищу Маэстро. Сценарист, режиссер и исполнитель главной роли Леонид Быков взял за основу образы двух прославленных летчиков — Героя Советского Союза Ивана Лавейкина и дважды Героя Виталия Попкова.

По мнению социального психолога, результаты опроса показывают, что в российском киноискусстве ярких положительных персонажей не так много. Такую закономерность можно перенести и в реальную жизнь, считает Рощин.

«То есть сделать рыцаря без страха и упрека — в итоге получился только Штирлиц. Но как раз в этом и странность. Человек хороший и рыцарственный — при этом шпион и работает не в нашей стране. Это такой намек, что в самой стране, получается, жизненных героев положительных не присутствует. Меня удивляет, что нет Глеба Жеглова Высоцкого [“Место встречи изменить нельзя” — прим. ред.]», — посетовал эксперт.

Как правило, инициативные и энергичные люди по жизни всячески поощряются, однако в кинематографе они уходят на второй план, заметил Рощин.

«Инициатива, энергия и напор — это то, что делает человека не только положительным, но и привлекательным. Но получается, что они при этом нехорошие и сомнительные, по примеру того же Остапа Бендера [герой “Двенадцати стульев”]. В этом проблема. Видимо, нашим людям не хватает энергии. У нас северная страна, апатичная, вялая, сонная. Люди среди героев инстинктивно ищут тех, кто эту энергию проявляет и чего-то добивается. А такие получаются только по ту сторону добра», — подытожил психолог.

Опрос проводился в октябре 2020 года среди 967 человек. Киноканал отобрал 50 киногероев отечественных фильмов и попросил пользователей выбрать семь персонажей, которых они могли бы назвать «родными».