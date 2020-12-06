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15:28   6 Декабря 2020
Происшествия

Силовики оцепляют Минск перед оппозиционной акцией протеста "Марш воли"

Силовики оцепляют Минск перед оппозиционной акцией протеста "Марш воли"

Силовики берут под контроль центр Минска, а также другие районы столицы Белоруссии по причине объявленной оппозицией воскресной акции протеста "Марш воли".

Колонна силовиков выдвинулась из микрорайона Уручье, где в настоящий момент базируется спецназ внутренних войск МВД, и продвигается по проспекту Независимости и по Партизанскому проспекту. Перед митингами ограждают и оцепляют знакомые площади в центре столицы.

Очевидцы передают, что силовые структуры также сосредоточили автобусы, в которых находятся бойцы ОМОН, автозаки и прочую спецтехнику в разных районах Минска.

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#минск #белоруссия #марш воли

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