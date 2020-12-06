Силовики оцепляют Минск перед оппозиционной акцией протеста "Марш воли"

Силовики берут под контроль центр Минска, а также другие районы столицы Белоруссии по причине объявленной оппозицией воскресной акции протеста "Марш воли".

Силовики берут под контроль центр Минска, а также другие районы столицы Белоруссии по причине объявленной оппозицией воскресной акции протеста "Марш воли".

Колонна силовиков выдвинулась из микрорайона Уручье, где в настоящий момент базируется спецназ внутренних войск МВД, и продвигается по проспекту Независимости и по Партизанскому проспекту. Перед митингами ограждают и оцепляют знакомые площади в центре столицы.

Очевидцы передают, что силовые структуры также сосредоточили автобусы, в которых находятся бойцы ОМОН, автозаки и прочую спецтехнику в разных районах Минска.