Финансист Юшков рассказал о бесполезности санкций США против "СП-2"

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков усомнился в эффективности санкций против судов, которые достраивают "Северный поток — 2".

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков усомнился в эффективности санкций против судов, которые достраивают "Северный поток — 2".

"Газпром" ранее возобновил работы по реализации проекта. Посольство США в Берлине в тот же день потребовало остановить строительство.

По мнению эксперта, стоит ожидать реакции американских спецслужб, которые контролируют санкционный режим. Вашингтон попытается оказать давление на суда, которые занимаются строительством "Северного потока — 2", заявил Юшков в интервью для "Украина.ру".

Финансист подчеркнул, что многое зависит от контрактов страхования у этих кораблей. США могут затруднить повторный заход судов снабжения, которые подвозят трубы. Однако компании, которые занимаются проектом, знали о последствиях и готовы к ним, резюмировал Юшков.