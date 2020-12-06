Завершение пандемии коронавируса в России прогнозируют в следующем году

Пандемия коронавируса может закончиться в России в 2021 году. Такой прогноз озвучил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Пандемия коронавируса может закончиться в России в 2021 году. Такой прогноз озвучил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Ослабление ситуации с распространением инфекции в стране должно случиться ближе к лету следующего года. По словам специалиста, этому должна поспособствовать начавшаяся массовая вакцинация россиян. В эфире телеканала "Россия-1" Вечорко заявил, что полностью отступить заболевание может к концу года.

За период пандемии в мире заболело коронавирусом свыше 66,5 млн человек, а число летальных исходов составило более 1,5 млн. В России зафиксировали около 2,4 млн заразившихся. Полностью выздороветь смогли почти 2 млн россиян. С подробной информацией об эпидемической обстановке в стране можно ознакомиться на портале стопкоронавирус.рф.