Германия и Евросоюз, несмотря на давление США, продолжают сотрудничество с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2".

Германия и Евросоюз, несмотря на давление США, продолжают сотрудничество с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2".

Провокации Вашингтона не скажутся на сроках реализации проекта "Северный поток - 2", уверен бывший сенатор Франц Клинцевич. Об этом он заявил в беседе с iReactor.

Американское посольство в Берлине обратилось к высшим политическим чиновникам Германии и стран ЕС с призывом наложить мораторий на работы по строительству российского газопровода. По словам исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл, сейчас для такого моратория "самое удачное время".

"Российский газопровод — это не просто экономический проект, но и мощный политический инструмент, который направлен на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу", — сказала Робин Куинвилл в интервью для газеты Handelsblat.

Руководитель Российского союза "Ветераны Афганистана", бывший сенатор Франц Клинцевич напомнил, что в ФРГ уже не раз опровергали подобные заявления США: "Северный поток - 2" - проект исключительно экономический и не имеет никакого отношения к политике. О том же неоднократно заявляли в Москве. Однако США открыто ведут недобросовестную экономическую конкуренцию, как и последние несколько десятков лет.

США пытаются надавить на Германию, чтобы защитить собственные интересы - обеспечить себе рынок сбыта для сжиженного природного газа в Европе. При наличии газопровода более дорогой американский газ, поставляемый кораблями через океан, будет никому не нужен.

Вашингтон пытается не допустить развития серьезных экономических проектов России совместно со странами Евросоюза.

Европейские компании вложили много средств в реализацию проекта и не намерены от них отказываться. Поэтому американские провокации никак не повлияют на ход строительства газопровода.

"Северный поток — 2" будет, я в этом абсолютно уверен", - сказал Клинцевич.

Однако США все равно будут продолжать попытки оказывать давление на Европу. И для этого есть веская причина: несколько десятков лет США развивали инфраструктуру для продажи своего СПГ европейским странам. Теперь вложения, которые обошлись Вашингтону в миллиарды долларов, рискуют не окупиться.