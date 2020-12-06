Американское СМИ назвало США и Евросоюз виновниками кризиса на Украине

США и их европейские союзники несут ответственность за политический и экономический кризисы на Украине. Корнем проблем стало расширение НАТО.

США и их европейские союзники несут ответственность за политический и экономический кризисы на Украине. Корнем проблем стало расширение НАТО.

Внешняя политика США и стран Евросоюза, которые поддерживали их, — стала причиной того, что сегодня Киев рассорился со всеми и практически не имеет союзников. Об этом пишет американский аналитический журнал Foreign Affairs. Авторы материала утверждают, что обманная стратегия через Украину загнать Россию в тупик оказалась провальной. В планах Вашингтона было не включение Киева в НАТО, а размещение военной базы в ее черноморской акватории с прицелом на Москву. Аналитики предполагают, что Путин это понимал, поэтому Крым вновь был возвращен в состав России.

"Отпор, данный Путиным, не должен никого удивлять. В конце концов, российский президент неоднократно подчеркивал, что Запад, продвигаясь на "задний двор" России, угрожает ее основным стратегическим интересам", — пишут авторы издания.

Аналитики считают, что США и ЕС не сумели превратить Украину в оплот Запада на российских границах. Теперь, когда последствия этой непродуманной политики видны, продолжать ее — большая ошибка.