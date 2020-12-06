Зимняя сессия в российских вузах пройдет в онлайн-формате

Российские вузы проведут зимнюю сессию дистанционно. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Российские вузы проведут зимнюю сессию дистанционно. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В Минобрнауки России рассказали о предстоящей зимней сессии в вузах страны. Образовательные учреждения не будут отменять сдачу экзаменов. Однако задумались о формате проведения. Министерство издало приказ, согласно которому зимнюю сессию рекомендовано провести в онлайн-формате.

Фальков подтвердил, что многие студенты, возможно, хотели бы отмены экзаменов.