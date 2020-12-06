Российский МИД отреагировал на признание США жителей Курил японцами

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг правил розыгрыша грин-карт, в которых указано, что США считают уроженцев Южных Курил японцами.

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг правил розыгрыша грин-карт, в которых указано, что США считают уроженцев Южных Курил японцами.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что действиями такого рода Госдеп США пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм".

"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР", — говорится в Twitter министерства.

Ранее стало известно, что Госдеп США расценивает лиц, родившихся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, как граждан Японии. Родившиеся на Южном Сахалине все еще считаются гражданами Российской Федерации. Курильские острова являются камнем преткновения в вопросе подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй Мировой войны.