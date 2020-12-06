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14:26   6 Декабря 2020
Политика

Российский МИД отреагировал на признание США жителей Курил японцами

Российский МИД отреагировал на признание США жителей Курил японцами

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг правил розыгрыша грин-карт, в которых указано, что США считают уроженцев Южных Курил японцами.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что действиями такого рода Госдеп США пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм".

"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР", — говорится в Twitter министерства.

Ранее стало известно, что Госдеп США расценивает лиц, родившихся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, как граждан Японии. Родившиеся на Южном Сахалине все еще считаются гражданами Российской Федерации. Курильские острова являются камнем преткновения в вопросе подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй Мировой войны.

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