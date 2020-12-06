Обама гарантирует, что его жена не будет баллотироваться в президенты США

Экс-первая леди США Мишель Обама не будет претендовать на пост президента страны. Об этом рассказал ее супруг и бывший глава государства Барак Обама.

Экс-первая леди США Мишель Обама не будет претендовать на пост президента страны. Об этом рассказал ее супруг и бывший глава государства Барак Обама.

Барак Обама дал интервью испанским СМИ в связи с выходом своей книги мемуаров. Бывший глава США рассказал об отношении супруги к президентству. По словам Обамы, экс-первая леди страны не любит политику. Мишель Обама не будет баллотироваться в президенты США.

"Я могу это гарантировать", — заверил Барак Обама.

Экс-президент подчеркнул, что поддержит жену во всех целях, как это делала сама Мишель.

Обама выпустил первый том своих мемуаров на 768 страниц. Книгу перевели на 25 языков. Политик ранее выпускал две книги, которые становились лидерами продаж.