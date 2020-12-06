Мясников объяснил, как работают созданные в мире вакцины от коронавируса

Принципы, по которым работают вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в разных странах мира, объяснил телеведущий и врач Александр Мясников.

Принципы, по которым работают вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в разных странах мира, объяснил телеведущий и врач Александр Мясников.

Коронавирус имеет "шипы", которыми инфекция цепляется за рецепторы легких и попадает в клетки. Основная цель любого препарата - нейтрализовать эти частицы вируса, рассказал Мясников. Для разработки отечественной вакцины "Спутник V", препаратов Oxford и AstraZeneca ученые использовали фрагменты других вирусом. Похожий на коронавирус белок вызывает иммунную реакцию, которая работает против "шипов" инфекции.

Вакцину Pfizer создали на основе перекодировки "шипа". Это позволяет делать из него мишень, которая активирует антитела против себя. Российский препарат "ЭпиВакКорона" и американский "Нонавакс" имеют синтезируемый искусственно "шип" коронавируса.