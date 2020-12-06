День Александра Невского: биография великого князя

День памяти Александра Невского отмечается сегодня, 6 декабря. Он был одним из знаменитейших полководцев на Руси.

День памяти Александра Невского отмечается сегодня, 6 декабря. Он был одним из знаменитейших полководцев на Руси.

Русский полководец, Святой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский, великий князь Владимирский родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском. Вырос Александр в родном городе, где княжил отец Ярослав. С ранних лет он сопровождал своего родителя в походах. В 1277 году отец будущего великого полководца стал княжить в Новгороде Великом, а в 1236 году уехал в Киев, оставив править своего сына, Александра.

Начиналось одно из самых трудных времен в истории Руси. 15 июля 1240 года после высадки шведских войск у реки Ижоры князь с малочисленной армией атаковал шведов и разгромил их. За одержанную победу народ назвал князя Александром Невским.

Еще одна значимая битва произошла 5 апреля 1242 года. Тогда князь дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. После этого его имя прославилось по всей Руси.

Ушел из жизни Невский 27 ноября 1263 года в Городце, неподалеку от Владимира. 6 декабря его похоронили во владимирском Рождество-Богородичном монастыре.