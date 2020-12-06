Путин поздравил с днем рождения кинорежиссера Наумова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму народному артисту СССР Владимиру Наумову, в которой поздравил его с днем рождения.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму народному артисту СССР Владимиру Наумову, в которой поздравил его с днем рождения.

По словам российского лидера, работы кинорежиссера до сих пор не потеряли актуальности и являются примером для молодого поколения кинодеятелей.

"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся деятелей кинематографа и отечественной культуры. Ваши режиссерские работы - яркие, талантливые, глубокие - всегда становились настоящим, большим событием", — говорится в тексте сообщения.

Владимиру Наумову исполнилось 93 года. Советский и российский режиссер и сценарист удостоился звания народного артиста СССР в 1982, стал лауреатом Государственной премии СССР в 1985. Наиболее популярными стали такие его картины как "Тегеран-43", "Бег", "Легенда о Тиле".