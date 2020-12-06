Проститутка судится с властями США из-за отсутствия работы

Самая высокооплачиваемая работница секс-индустрии в США обвинила губернатора штата Невада в дискриминации ее коллег.

Проститутка-миллионерша Элис Литтл подала в суд на власти Невады из-за закрытия легальных публичных домов в период пандемии коронавируса. Также девушка обвинила губернатора штата Стива Сайсолака в дискриминации легальных секс-работников, сообщает Daily Star.

Бордели Невады остаются закрытыми с 17 марта, в то время как салоны спа, массажа, косметологии и эскорт-сервисы возобновили работу. Американка считает решение администрации «вопиющей дискриминацией».

«Я не могу позволить губернатору [штата Невада Сайсолаку] безнаказанно лишить средств к существованию целый класс трудолюбивых женщин, поэтому я обращаюсь в суд», — заявила Элис Литтл.

Сама проститутка с 2016 года до пандемии предоставляла услуги в борделе Moonlite BunnyRanch города Маунд-Хаус. Помимо этого, она занимается психологией, подрабатывает тренером по отношениям и секс-экспертом. Специалисты подсчитали, что Литтл могла зарабатывать до миллиона долларов в год (порядка 74 млн рублей), однако из-за судебных разбирательств она может лишиться состояния.

«Как известно, юридические баталии стоят недешево. До сих пор я финансировала судебный процесс за свой счет, а теперь прошу вас о помощи, чтобы я смогла довести дело до победы», — обратилась американка к поклонникам, предварительно создав страницу на краудфандинговой платформе.

Сейчас девушка пытается заработать на видеоблогинге и маркетинге. Также Элис проводит интимные встречи в интернете.