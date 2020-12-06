Нидерланды оказывали финансовую поддержку террористам в Сирии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался, что скрывал данные о финансовой поддержке террористических организаций в Сирии. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался, что скрывал данные о финансовой поддержке террористических организаций в Сирии. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

Нидерландские СМИ обнародовали материалы об участии Рютте в снабжении сирийских террористов. Боевики получали деньги, а также различное оборудование — средства связи, грузовой транспорт и логистические материалы. В 2017 году журналисты опубликовали документальный фильм, в котором раскрыли информацию о спонсировании Амстердамом 22 исламистских группировок, пишет ФАН.

Благодаря действиям СМИ была создана парламентская комиссия, которая занялась расследованием причастности нидерландских властей к поддержке радикалов. По словам Рютте, он намеренно препятствовал деятельности комиссии, чтобы не раскрыть секретную информацию, дискредитирующую Международную коалицию.