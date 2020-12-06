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12:58   6 Декабря 2020
Политика

Трамп рассказал о преимуществе РФ перед США в соглашении по климату

Трамп рассказал о преимуществе РФ перед США в соглашении по климату

Россия обладает преимуществом перед США в вопросе выполнения условий Парижского соглашения по климату, считает действующий президент США Дональд Трамп.

Он сделал заявление во время выступления перед сторонниками в Джорджии.

"У России большое преимущество перед нами, они начинают с давних времен, когда воздух был очень грязный, это был их стандарт", — отметил Трамп.

Выход из соглашения США обусловил предполагаемые огромные финансовые потери, подчеркнул действующий президент. Америка закрыла бы 20% заводов при соблюдении договоренностей, сообщил политик. Парижское соглашение разрабатывали для уничтожения Соединенных Штатов, считает он.

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#россия #сша #трамп

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