Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в декабре

Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца спрогнозировали сильные магнитные бури в декабре уходящего года.

Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца спрогнозировали сильные магнитные бури в декабре уходящего года.

Как сообщают специалисты, слабое воздействие магнитного поля ожидается 10 декабря. Спустя неделю будет мощная буря, которая продлится несколько дней. Пик произойдет 19 декабря. Подобные бури также предстоят 26 декабря и в период с 28 по 31 декабря.

Метеозависимые люди могут чувствовать себя не очень хорошо. Возможны проявления хронических заболеваний. Эксперты советуют больше бывать на свежем воздухе, избегать активных физических нагрузок, а также жирной и жареной пищи. Очень полезен в этот период будет долгий сон.