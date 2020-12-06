Главврача больницы в Забайкалье обвинили во взяточничестве

Главному врачу Краевой клинической больницы Забайкальского края Виктору Шальневу предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Главному врачу Краевой клинической больницы Забайкальского края Виктору Шальневу предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По версии следствия, Шальнев получил более 13 млн рублей от местного бизнесмена. В обмен на это он предоставлял ему возможность беспрепятственно заключать договоры на поставку медоборудования.

По материалам регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Шальнева задержали в Сочи и доставили в Читу, по месту работы и жительства подозреваемого прошли обыски. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование ведут следователи по особо важным делам.