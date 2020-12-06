Правила начисления пенсий изменятся в России в 2021 году

Пенсионный фонд России будет по-новому начислять пенсии в следующем году. В 2021-м женщины выйдут на пенсию в 56 лет и шесть месяцев, а мужчины в 61 год и шесть месяцев.

Пенсионный фонд России будет по-новому начислять пенсии в следующем году. В 2021-м женщины выйдут на пенсию в 56 лет и шесть месяцев, а мужчины в 61 год и шесть месяцев.

Размер пенсионных выплат будет напрямую связан со стажем. Так, гражданин, проработав минимум 12 лет и заработав 21 пенсионный балл, может рассчитывать не только на социальные выплаты, но и на страховые. Если условия соблюдены не будут, зачислится только социальная пенсия. Однако страховую все равно можно будет получить, либо подождав еще пять лет, либо добрав трудовой стаж и баллы в ближайшие годы, отметили в ПФР.