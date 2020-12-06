Избирательные участки открылись в Румынии

Участки для голосования открылись в Румынии 6 декабря в 8:00 по московскому времени. В стране начались парламентские выборы.

Участки для голосования открылись в Румынии 6 декабря в 8:00 по московскому времени. В стране начались парламентские выборы.

Избирательные участки в Румынии будут работать до 22:00 по московскому времени. С утра и до вечера граждане смогут проголосовать на выборах. Жителям Румынии предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов. Всего в выборах участвует 7136 кандидатов. Из них 2477 претендуют на должности в Сенате, а 4659 человек — в Палату депутатов, куда попытаются пройти 42 независимых кандидата.

Необходимо переступить порог в 5%, чтобы войти в парламент. Избранные парламентарии будут занимать должности ближайшие четыре года.