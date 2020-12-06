Норкин напомнил латышу о русских в Прибалтике

Ведущий телепередачи "Место встречи" Андрей Норкин поставил актера из Латвии Андриса Лиелайса в неудобное положение во время прямого эфира.

Ведущий телепередачи "Место встречи" Андрей Норкин поставил актера из Латвии Андриса Лиелайса в неудобное положение во время прямого эфира.

Темой выпуска являлась связь между культурой и политикой. В ходе дискуссии участники шоу затронули факт ущемления русскоязычного населения, проживающего в странах Прибалтики. Ведущий поинтересовался у гостя программы, считает ли он русофобскую политику руководства своей страны правильной.

Андрис Лиелайс в ответ заметил, что не находит противоречий между своим заработком на территории Российской Федерации и отношением властей Прибалтики к русским. Кроме того, он указал на тот факт, что всегда готов встать "на сторону слабого и обиженного".

Ведущий политического шоу обратил внимание на то, что "слабым и обиженным" является именно русскоязычное меньшинство из-за процветающей русофобии в странах Прибалтики.