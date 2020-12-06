«Мелкая пакость». Почему в США уроженцев Южных Курил признали японцами

Курильчане с 2018 года должны указывать Японию в качестве страны происхождения при участии в розыгрыше грин-карт.

В США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии. Об этом утверждается в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента страны, передает японская газета Hokkaido Shimbun.

Сообщается, что требование для курильчан указывать в качестве страны происхождения Японию появилось в правилах проведения лотереи в 2018 году. Речь идет о программе Diversity Visa, которая организуется с 1990 года и дает возможность иммигрантам жить в Америке на законных правах.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — указала Hokkaido Shimbun.

Американские резиденты, равно как и обладатели грин-карт обязаны платить налоги со всех доходов вне зависимости от того, в какой стране они были получены. Впрочем, налог, который был уплачен в другом государстве, принимается в счет суммы обязательного платежа, взимаемого в США.

США до сих пор признают японский суверенитет над островами, сообщили американские представители. Разъяснение в лотерею было добавлено, чтобы россияне могли «избежать ошибок при подаче заявлений на американскую визу и встречали бы меньше отказов».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер назвал «мелкой пакостью» подобное решение американских властей. Впрочем, по мнению политолога, на уважительное отношение к России со стороны Запада рассчитывать не приходится давно.

«А мы что хотим от американцев? Мы хотим, чтобы они нас любили и уважали? Они не будут этого делать. Они нам будут делать мелкие пакости, пока не смогут сделать крупных. У нас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что эти люди будут придерживаться нашей повестки и будут относиться к нам уважительно. Если они смогут нам сделать маленькую пакость, они никогда не пройдут мимо», — сказал Брутер в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Случай с грин-картой — далеко не единственный, констатировал собеседник агентства. В частности, Брутер напомнил о нежелании Америки признавать полуостров Крым российским.

«Их много происходит. Начиная с того, что они не признают российские паспорта, выданные в Крыму, не будут признавать российские паспорта, выданные для граждан ЛДНР. Франция и Германия, которые являются посредниками и не участвуют в заседании ООН по вопросу ситуации на Востоке Украины. И все такое прочее. Это все будет продолжаться всегда», — не сомневается американист.

Единственное, где американцы будут идти на конструктивный разговор, — это в вопросах стратегического ведения, например, при Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако это, скорее, исключение из правил и не касается всех остальных проблем, отметил Брутер.

«Пока они не почувствуют, что мы в чем-то сильнее или значительно сильнее, тогда они будут стараться с нами что-то поделить. Не уступить, но поделить. И будут говорить, что очень конструктивны. Вот и вся история. Есть исключения, и они касаются позиции [кандидата в президенты США — прим. ред.] Джо Байдена по СНВ. Что она будет более конструктивной, чем у Трампа. Но Байден и его команда не считают, что США должны рассчитывать на победу в ядерной войне — это взгляд демократического истеблишмента», — подытожил собеседник издания.

В рамках Diversity Visa ежегодно отбирается 55 тыс. иммигрантов для переезда в страну вместе с семьями. Чтобы получить визу, а впоследствии и грин-карту, необходимо иметь определенный уровень образования и знания английского языка. Кроме того, предстоит доказать отсутствие желания «сидеть на шее» у государства.

В розыгрыше не могут принимать участие уроженцы тех стран, которые поставляют в США более 50 тыс. иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год.

В 2018 году в лотерее поучаствовали 22 тыс. японцев, среди которых 263 человека получили долгосрочное разрешение. В том же году заявления подало 290 тыс. россиян. Количество выходцев с Южных Курил — неизвестно.

Территориальный спор между Россией и Японией о принадлежности Курильских островов ведется со времен окончания Второй мировой войны. Япония пытается оспорить принадлежность островов Курильской гряды: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны. Они опираются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В свою очередь в России указывают, что острова принадлежат стране по итогам Второй мировой войны, что закреплено международными документами.

В американском Госдепе исходят из того, что до окончания Второй мировой войны Южные Курилы находились под административным управлением Японии. Кроме того, они ссылаются на специальный меморандум, направленный правительству Японии в 1956 году. В нем США не признают никакого решения, подтверждающего суверенитет СССР над территориями:

«Правительство США пришло к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо), всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии».

Новый лидер правящей партии Японии Есихидэ Суга в сентябре заявил, что продолжит переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что при новом премьер-министре страны подпишут мирный договор и решат ситуацию с островами.