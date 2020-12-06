Сирийские племена поддержали Асада и осудили иностранную экспансию

Старейшины сирийских племен и кланов выразили свою поддержку президенту САР Башару Асаду и выступили против иностранной оккупации, сообщает информационное агентство SANA.

Старейшины сирийских племен и кланов выразили свою поддержку президенту САР Башару Асаду и выступили против иностранной оккупации, сообщает информационное агентство SANA.

Члена Совета племен и кланов Сирии выразили надежду, что правительственные войска смогут освободить страну от турецкой и американской экспансии. Также старейшины рассказали о проведенном митинге в Хаме, участники которого осудили необоснованные экономические санкции Вашингтона, пишет ФАН.

Старейшины племен раскритиковали боевиков СДС и СНА за сотрудничество с США и Турцией ради выгоды. Они отметили, что природные ресурсы Сирии являются собственностью народа. В заключение совет призвал членов сирийских кланов, покинувших свои земли из-за террористов, вернуться на родину, чтобы принять участие в восстановлении страны.