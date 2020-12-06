Россия побила прошлый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии коронавируса в России зарегистрировал 29 039 новых случаев инфекции, что стало рекордным показателем для страны.

Оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии коронавируса в России зарегистрировал 29 039 новых случаев инфекции, что стало рекордным показателем для страны.

В России коронавирус подхватили уже 2 460 770 граждан. Новые заболевшие выявлены на территории 85 регионов РФ. Из них 20,9% не имели клинических проявлений COVID-19.

За минувшие 24 часа повторный отрицательный тест на коронавирус получили 21 342 пациента. Таким образом, количество выздоровевших возросло до 1 937 738 россиян. Скончались всего 43 141 человек, 457 из них ушли из жизни за последние сутки.