Трамп осудил губернатора Джорджии и потребовал пересмотреть итоги выборов

Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп должен созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания, считает действующий президент страны Дональд Трамп.

Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп должен созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания, считает действующий президент страны Дональд Трамп.

Орган обязан обсудить итоги выборов, полагает американский лидер. Трамп обратился к губернатору с призывом в Twitter.

В штате никогда не производили сверку подписей, сообщил действующий президент. Люди отказываются исполнять просьбы губернатора. Трамп задался вопросом, что скрывают граждане.

Американский лидер выступил с критикой Кемпа и губернатора Аризоны и республиканца Дага Дьюси. Он назвал действия политиков сражением. Кемп и Дьюси выступают против республиканцев еще сильнее, чем левые демократы, добавил Трамп.