11:13 6 Декабря 2020Политика
Трамп осудил губернатора Джорджии и потребовал пересмотреть итоги выборов
Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп должен созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания, считает действующий президент страны Дональд Трамп.
Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп должен созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания, считает действующий президент страны Дональд Трамп.
Орган обязан обсудить итоги выборов, полагает американский лидер. Трамп обратился к губернатору с призывом в Twitter.
В штате никогда не производили сверку подписей, сообщил действующий президент. Люди отказываются исполнять просьбы губернатора. Трамп задался вопросом, что скрывают граждане.
Американский лидер выступил с критикой Кемпа и губернатора Аризоны и республиканца Дага Дьюси. Он назвал действия политиков сражением. Кемп и Дьюси выступают против республиканцев еще сильнее, чем левые демократы, добавил Трамп.