Кольцо ЦКАД в Москве может замкнуться в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предполагаемую дату завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предполагаемую дату завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Градоначальник надеется, что кольцо ЦКАД замкнется уже в 2021 году. Это станет "большим подспорьем" для столицы и области и позволит разгрузить МКАД, а также вылетные магистрали.

"Вы видите, как активно строится ЦКАД, я надеюсь, что в следующем году он полностью будет закончен, кольцо замкнется", — заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Протяженность ЦКАД составляет 336,5 километра. На данный момент открыто движение по участкам длиной 141 километр. До конца 2020 года планируется открыть еще несколько участков дороги.