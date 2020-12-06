Власти Австрии дадут оценку венским архитекторам за работу в Крыму

Австрия, в соответствии с позицией Евросоюза, не признает принадлежность Крыма России и по-прежнему считает полуостров частью Украины.

Австрия, в соответствии с позицией Евросоюза, не признает принадлежность Крыма России и по-прежнему считает полуостров частью Украины.

МИД Австрии даст оценку участию венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом сообщил австрийский холдинг ORF.

"Компетентные австрийские органы в настоящее время изучают совместимость деятельности компании с санкциями", — отметили в МИД.

Вена, в соответствии с позицией ЕС, не признает Крым российским полуостровом и по-прежнему считает его частью Украины. Дипломаты отметили, что ответственность за действия австрийских компаний государство не несет и все зависит от их добросовестности и деловой ответственности.

Ранее представитель МИД Украины Алексей Макеев сообщил в Facebook, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против венского архитектурного бюро за участие в строительстве оперного театра в Севастополе.