Рублю предрекли возвращение к летним показателям

Рубль продолжает удивлять скептиков, все дальше отдаляясь от годовых минимумов, достигнутых в ноябре 2020 года.

Рубль продолжает удивлять скептиков, все дальше отдаляясь от годовых минимумов, достигнутых в ноябре 2020 года. Насколько далеко денежная единица РФ может подняться дальше, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Национальные успехи в разработке вакцин против COVID-19 стимулировали приток капитала на рынки развивающихся стран. Относительно большие потери рубля по сравнению с конкуренцией создали дополнительные предпосылки для изменения отрицательной динамики, уточнил эксперт.

Ключевую роль здесь сыграли повышенные цены на нефть. При таком внешнем росте рубль обречен на "автоматическое" укрепление, достаточно следить за факторами, которые могут его изменить, считает аналитик. Технически в декабре доллар может упасть до 72–73 рублей, а евро — до 88–89 рублей. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года нивелировало один из рисков для российской валюты.