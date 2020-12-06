Израильский политолог допустил приближение гражданской войны в США

Гражданская война в США может начаться в ближайшее время, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Гражданская война в США может начаться в ближайшее время, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Накал страстей между сторонниками действующего президента США Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена выразился в активной покупке оружия жителями страны, сказал Кедми. По его словам, американцы традиционно ведут жестокие гражданские войны.

Политолог подчеркнул, что скупка оружия гражданами США является тревожным признаком приближения гражданской войны. Так Кедми прокомментировал происходящие в стране события после президентских выборов.

Ранее стало известно, что спрос на оружие в Соединенных Штатах в этом году резко вырос из-за политической обстановки и беспорядков в стране.