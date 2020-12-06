Глава Минобороны Украины назвал сроки закупки ракетных комплексов "Нептун"

Киев перенес закупку ракетных комплексов "Нептун" на 2020 год. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Киев перенес закупку ракетных комплексов "Нептун" на 2020 год. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По словам главы украинского военного ведомства, закупка комплексов была перенесена с 2021 года на текущий из-за перераспределения финансирования в рамках гособоронзаказа. Также Таран отметил, что "Нептун" будет размещен на юге Украины.

"Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море", — утверждает украинский министр.

Дивизионы, вооруженные этим ракетным комплексом, разместят в южных областях страны, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" проходили испытания еще в мае 2020 года в Одесской области.