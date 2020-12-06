Госдеп США пообещал не признавать Крым российским

США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией. Такое заявление сделал заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.

США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией. Такое заявление сделал заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.

Представитель Госдепа США выступил на онлайн-встрече ОБСЕ. В своей речи Биган пообещал, что американская сторона никогда не признает Крым частью России. По мнению госсекретаря, действия РФ «нарушают международное право».

«Никогда не признаем», — подчеркнул Биган.

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила в октябре, что Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в создании «крымской платформы». Именно там планируется обсуждение «возвращения» полуострова в состав Незалежной.