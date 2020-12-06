9:59 6 Декабря 2020Политика
Госдеп США пообещал не признавать Крым российским
США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией. Такое заявление сделал заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.
США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией. Такое заявление сделал заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.
Представитель Госдепа США выступил на онлайн-встрече ОБСЕ. В своей речи Биган пообещал, что американская сторона никогда не признает Крым частью России. По мнению госсекретаря, действия РФ «нарушают международное право».
«Никогда не признаем», — подчеркнул Биган.
Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила в октябре, что Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в создании «крымской платформы». Именно там планируется обсуждение «возвращения» полуострова в состав Незалежной.