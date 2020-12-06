США считают россиян с Курильских островов уроженцами Японии

Россиян, которые родились на Южных Курилах, считают уроженцами Японии в Америке. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Россиян, которые родились на Южных Курилах, считают уроженцами Японии в Америке. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Японские СМИ обратили внимание на сайт Госдепа США. Среди правил розыгрыша грин-карт разместили информацию об "уроженцах Японии" с Курильских островов. Оказалось, что Америка уже долгие годы считает россиян, родившихся на Южном Сахалине, японцами. Речь идет об островах Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир. Такие сведения опубликовали с инструкцией для желающих поучаствовать в программе по получению виз на постоянное место жительство в США.

Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Однако Токио считает Южные Курилы своей территорией.