Власти Москвы планируют вакцинировать до семи миллионов человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении в перспективе привить от коронавируса 6–7 миллионов горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении в перспективе привить от коронавируса 6–7 миллионов горожан.

Правительству города необходимо наладить работу для постепенного развертывания вакцинации, отрабатывать систему цифровой записи, доставки и хранения. Об этом Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

В Москве в субботу, 5 декабря, открылись 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Сделать прививку от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий хронических заболеваний и не перенесший ОРВИ в последние 30 дней. Для этого необходимо зайти на портал mos.ru и записаться на две недели вперед. На данный момент медики вакцинируют только граждан из группы риска — учителей, врачей и сотрудников городских соцслужб.