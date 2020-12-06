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9:27   6 Декабря 2020
Общество

Власти Москвы планируют вакцинировать до семи миллионов человек

Власти Москвы планируют вакцинировать до семи миллионов человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении в перспективе привить от коронавируса 6–7 миллионов горожан.

Правительству города необходимо наладить работу для постепенного развертывания вакцинации, отрабатывать систему цифровой записи, доставки и хранения. Об этом Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

В Москве в субботу, 5 декабря, открылись 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Сделать прививку от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий хронических заболеваний и не перенесший ОРВИ в последние 30 дней. Для этого необходимо зайти на портал mos.ru и записаться на две недели вперед. На данный момент медики вакцинируют только граждан из группы риска — учителей, врачей и сотрудников городских соцслужб.

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#собянин #вакцина #коронавирус

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