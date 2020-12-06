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9:21   6 Декабря 2020
Политика

Россию хотят отключить от SWIFT на Украине

Россию хотят отключить от SWIFT на Украине

Россию предложили отключить от международной системы оплат SWIFT. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Политик заявил, что Киев намерен ужесточить антироссийские санкции после новогодних праздников. Это произойдет в том случае, если конфликт в Донбассе не урегулируется. По словам Кравчука, речь идет о блокировке SWIFT. Он отметил, что об этой санкции никогда не говорят.

"Экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова", — рассуждает Кравчук.

Киев может начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР после окончательной демилитаризации региона, добавил глава делегации. Тогда Украина будет иметь дело "со своими людьми", считает Кравчук.

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#санкции #кравчук #swift

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