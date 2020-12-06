Россию хотят отключить от SWIFT на Украине

Россию предложили отключить от международной системы оплат SWIFT. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Россию предложили отключить от международной системы оплат SWIFT. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Политик заявил, что Киев намерен ужесточить антироссийские санкции после новогодних праздников. Это произойдет в том случае, если конфликт в Донбассе не урегулируется. По словам Кравчука, речь идет о блокировке SWIFT. Он отметил, что об этой санкции никогда не говорят.

"Экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова", — рассуждает Кравчук.

Киев может начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР после окончательной демилитаризации региона, добавил глава делегации. Тогда Украина будет иметь дело "со своими людьми", считает Кравчук.