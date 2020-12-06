Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью и спасателями вылетел в Карабах

МЧС РФ направило в Нагорный Карабах специальный борт со спасателями и другими сотрудниками ведомства на борту.

МЧС РФ направило в Нагорный Карабах специальный борт со спасателями и другими сотрудниками ведомства на борту.

Специалисты вылетели из Москвы на самолете Ил-76 МЧС России 6 декабря. Группа состоит из кинологов, пиротехников, горноспасателей, связистов, спасателей, а также психологов. Пресс-служба ведомства подчеркивает, что весь состав был проверен на коронавирус.

Грузовым самолетом было доставлено три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование. Кроме того, продолжает осуществляться гуманитарная помощь. В субботу для пострадавших жителей Степанакерта были перевезены кровати, шкафы, стулья и столы.