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8:57   6 Декабря 2020
Общество

Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью и спасателями вылетел в Карабах

Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью и спасателями вылетел в Карабах

МЧС РФ направило в Нагорный Карабах специальный борт со спасателями и другими сотрудниками ведомства на борту.

Специалисты вылетели из Москвы на самолете Ил-76 МЧС России 6 декабря. Группа состоит из кинологов, пиротехников, горноспасателей, связистов, спасателей, а также психологов. Пресс-служба ведомства подчеркивает, что весь состав был проверен на коронавирус.

Грузовым самолетом было доставлено три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование. Кроме того, продолжает осуществляться гуманитарная помощь. В субботу для пострадавших жителей Степанакерта были перевезены кровати, шкафы, стулья и столы.

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#гуманитарная помощь #мчс рф #нагорный карабах

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