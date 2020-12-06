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8:50   6 Декабря 2020
Общество

Долги по кредитам помешали 4 млн россиянам покинуть страну — ФССП

Долги по кредитам помешали 4 млн россиянам покинуть страну — ФССП

Число должников, которые не могут выехать из России за границу, выросло на 20% за текущий год.

Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает, что на 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд составляло 4,1 миллиона.

Год назад данный показатель составлял 3,4 миллиона, отмечает РИА Новости. За первые десять месяцев текущего года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

Судебные приставы могут запретить выезд из России при долге от 30 тысяч рублей, по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч.

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