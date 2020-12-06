Дональд Трамп сообщил своим сторонникам в Джорджии о победе на выборах

Слова о победе на президентских выборах США вновь прозвучали от лица действующего американского лидера Дональда Трампа.

Слова о победе на президентских выборах США вновь прозвучали от лица действующего американского лидера Дональда Трампа.

На выступлении в Джорджии Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что он выигрывает эти выборы. Он вновь выдвинул обвинения демократам в массовых фальсификациях и заявил, что голоса "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков".

"Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — заявил американский лидер.

Он обратился к властям Джорджии с призывом созвать местное законодательное собрание и обсудить выборы. Трамп, опираясь на подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях, уверен в легкой и быстрой победе в этом штате.