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8:38   6 Декабря 2020
Политика

Дональд Трамп сообщил своим сторонникам в Джорджии о победе на выборах

Дональд Трамп сообщил своим сторонникам в Джорджии о победе на выборах

Слова о победе на президентских выборах США вновь прозвучали от лица действующего американского лидера Дональда Трампа.

На выступлении в Джорджии Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что он выигрывает эти выборы. Он вновь выдвинул обвинения демократам в массовых фальсификациях и заявил, что голоса "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков".

"Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — заявил американский лидер.

Он обратился к властям Джорджии с призывом созвать местное законодательное собрание и обсудить выборы. Трамп, опираясь на подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях, уверен в легкой и быстрой победе в этом штате.

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#сша #выборы #трамп

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