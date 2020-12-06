Милонов призвал россиян отказаться от поездки в Турцию на Новый год

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на новогодние праздники закрыть границы Турции от российских туристов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на новогодние праздники закрыть границы Турции от российских туристов.

Парламентарий в интервью URA.RU заявил, что провести Новый год в России можно гораздо лучше. Можно ходить в гости друг к другу и проводить время с друзьями.

Также депутат добавил, что из-за пандемии школьники остались без кружков, из-за чего с ними нужно заниматься дома. Парламентарий по этой причине высказался против сокращения каникул.

Милонов заявил, что если у жителей регионов нет средств на празднование Нового года — это проблема глав субъектов. По его мнению, именно они должны нести ответственности за благосостояние граждан.