Мошенники стали незаконно оформлять кредиты на заболевших COVID-19

Маскируясь под официальные инстанции, мошенники заполучают личные данные заболевших COVID-19 россиян, после чего оформляют на них кредит.

Маскируясь под официальные инстанции, мошенники заполучают личные данные заболевших COVID-19 россиян, после чего оформляют на них кредит.

После получения сообщения об одобрении заявки на кредит, необходимо сразу принять меры. Для начала нужно обратиться в кредитную организацию или банк, одобривший кредит, с заявлением, в котором будет указано, что владелец персональных данных не делал запрос на кредит. Помимо этого, нужно придти в ОВД с заявлением о совершении преступления, сообщила адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева агентству "Прайм".

"Решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано заинтересованными лицами руководителю следственного органа, прокурору или в суд", — отметила адвокат.

Согласно данным МВД, всего за девять месяцев текущего года количество краж денег с банковских карт россиян путем незаконного получения персональных данных увеличилось в несколько раз, чему поспособствовала пандемия и всеобщий локдаун.