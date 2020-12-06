Десятки жителей Степанакерта обратились за помощью к военным медикам из РФ

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из РФ прибыл в Степанакерт. За сутки военные медики оказали помощь десяткам местных жителей.

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из РФ прибыл в Степанакерт. За сутки военные медики оказали помощь десяткам местных жителей.

Подразделения МОСН были переброшены с аэродромов Хабаровска в Ереван. До столицы Нагорного Карабаха медики добрались, совершив 300-километровый бросок. В отряд, который разместился в Степанакерте, вошли терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи.

"В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами", – сказано в сообщении Минобороны РФ.

Прием российскими медиками жителей Карабаха скоро начнется в населенном пункте Мардакерт. Здесь недавно приступили к развертыванию второго военного госпиталя.