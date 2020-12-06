Трамп пророчит США коммунизм в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп предрекает США коммунистический строй, если к власти придут демократы во главе с вероятным будущим лидером страны Джо Байденом.

Президент США Дональд Трамп предрекает США коммунистический строй, если к власти придут демократы во главе с вероятным будущим лидером страны Джо Байденом.

Будут жить американские дети в свободной стране или при социализме — это сейчас напрямую зависит от избирателей Джорджии, заявил политик во время выступления перед республиканцами, сообщает РИА Новости.

После второго тура на сенатских выборах в Джорджии станет понятно, кто сохранит контроль над сенатом и таким образом сможет блокировать многие инициативы своего политического соперника.

"Политика сегодня" сообщает, что кандидат на пост президента США Джо Байден отметил приверженность многостороннему подходу в политике относительно Ирана, России и Китая. Об этом он рассказал американским СМИ в четверг вечером.