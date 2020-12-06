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6:02   6 Декабря 2020
Общество

Врач рассказал о сверхраспространителях коронавируса в России

Врач рассказал о сверхраспространителях коронавируса в России

Медик объяснил, что наиболее заразными оказались не зараженные с ярко выраженными симптомами COVID-19, а те, у кого вирус активно размножается в организме.

Такие переносчики коронавируса могут бессимптомно переносить заболевание, рассказал эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов радио "Sputnik".

"Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса.Это коварное явление", — заявил Дурманов.

Сам человек может быть здоров, но в то же время распространять в окружающей среде больше количество вируса, не подозревая, что представляет опасность для остальных людей. Определить такого человека по внешним признакам невозможно, это можно сделать только с помощью теста ПЦР.

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#пандемия #коронавирус #распространители

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