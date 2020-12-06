Контрабандисты пытались вывезти из РФ в Молдову анаболики на служебном авто

Крупную партию контрабанды накрыли на границе молдавско-украинской границе, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

Крупную партию контрабанды накрыли на границе молдавско-украинской границе, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

В минувшую субботу, 5 декабря, микроавтобус молдавского посольства в России с контрабандой в виде анаболиков был задержан на таможенном посту Паланка. Запрещенный груз нашли сотрудники таможенной службы Молдавии в грузовом отсеке автомобиля.

Сообщается об изъятой тысячи доз препарата, которые были упакованы в картонные ящики. В отношении перевозчиков проводится проверка.