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5:32   6 Декабря 2020
Происшествия

Контрабандисты пытались вывезти из РФ в Молдову анаболики на служебном авто

Контрабандисты пытались вывезти из РФ в Молдову анаболики на служебном авто

Крупную партию контрабанды накрыли на границе молдавско-украинской границе, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

В минувшую субботу, 5 декабря, микроавтобус молдавского посольства в России с контрабандой в виде анаболиков был задержан на таможенном посту Паланка. Запрещенный груз нашли сотрудники таможенной службы Молдавии в грузовом отсеке автомобиля.

Сообщается об изъятой тысячи доз препарата, которые были упакованы в картонные ящики. В отношении перевозчиков проводится проверка.

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#россия #молдавия #граница

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